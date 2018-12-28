Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Valiliği'ni Ziyaret Etti
56 dakika önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması Pekcan'ın valilik şeref defterini imzalaması Fotoğraf çekimi Pekcan'ın Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katılması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması
Pekcan'ın valilik şeref defterini imzalaması
Fotoğraf çekimi
Pekcan'ın Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katılması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Pekcan, daha sonra Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:01 Kaynak: AA
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