Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Valiliği'ni Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Valiliği'ni Ziyaret Etti

56 dakika önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması Pekcan'ın valilik şeref defterini imzalaması Fotoğraf çekimi Pekcan'ın Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katılması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması
Pekcan'ın valilik şeref defterini imzalaması
Fotoğraf çekimi
Pekcan'ın Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katılması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Pekcan, daha sonra Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:01 Kaynak: AA

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Gaziantep, Güncel
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