Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan: 'Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık. Bakanlık olarak arz talep dengesinde maske ve sıhhi malzemelerde piyasada aşırı fiyat artışı oldu, ihracatta da artış oldu. Öncelik halkın sağlığı. Önceliğimiz vatandaşın ulaşması. Bu konuda 2 bin 193 firmamızı denetime aldık" - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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