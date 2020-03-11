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Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık. Bakanlık olarak arz talep dengesinde maske ve sıhhi malzemelerde piyasada aşırı fiyat artışı oldu, ihracatta da artış oldu. Öncelik halkın sağlığı. Önceliğimiz vatandaşın ulaşması. Bu konuda 2 bin 193 firmamızı denetime aldık" - ANKARA
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