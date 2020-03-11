Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz.

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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