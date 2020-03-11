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Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz.
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:36 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız, fırsatçılara göz açtırmayacağız." - ANKARA
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