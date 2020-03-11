Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan: 'Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz. - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz.

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız, fırsatçılara göz açtırmayacağız." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:36 Kaynak: İHA
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