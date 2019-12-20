Ticaret Bakanı Pekcan - Gümrük Birliğinin güncellenmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan - Gümrük Birliğinin güncellenmesi - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan - Gümrük Birliğinin güncellenmesi

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdindeki temasları hakkında Belçika'da basın toplantısı düzenledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdindeki temasları hakkında Belçika'da basın toplantısı düzenledi.

Ticaret Bakanı Pekcan - Gümrük Birliğinin güncellenmesi

Ruhsar Pekcan, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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