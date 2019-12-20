Ticaret Bakanı Pekcan - Gümrük Birliğinin güncellenmesi - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Pekcan - Gümrük Birliğinin güncellenmesi
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdindeki temasları hakkında Belçika'da basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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