Ticaret Bakanı Pekcan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Pekcan gündemi değerlendirdi Açıklaması

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını belirterek, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını belirterek, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek." dedi.

Pekcan, A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal hayatın yanında ticari hayatı da etkilediğine işaret eden Pekcan, "Bütün dünya gibi biz de bundan etkilendik, bizim ticaretimiz de etkilendi. Esasında böyle bir dönemde (mart ayı) 13,4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı, lütfen bunu göz ardı etmeyelim." diye konuştu.

Kovid-19'dan çok etkilenen ülkelerle ticaret geriledi

Pekcan, Türkiye'nin ihracatta bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını anımsatarak, "Ocak-şubat ayında Çin'in iki aylık ihracatı yüzde 17'den fazla düştü, Norveç'in yüzde 12, Brezilya'nın yüzde 9 geriledi ama Türkiye'nin ocak-şubat ihracatı yüzde 4,1 arttı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Irak ile ticaretinin bu süreçte yüzde 45 azaldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"İtalya ve İspanya'ya ticaret yüzde 40 azaldı, Fransa'ya yüzde 31, İran'a yüzde 80, Almanya'ya yüzde 16, İngiltere'ye yüzde 11 düştü. Bunlar bizim ihracatımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdiğimiz ve Kovid-19'dan etkilenen ülkeler. Toplam ihracattaki 2,9 milyarlık azalmanın 2,4 milyar doları, yüzde 85'lik kısmı bu ülkelerden oluşuyor. Elbet bu süreçten biz de dünya da çıkacak, biz bütün ihracatçılarımızla beraber o güne hazır olacağız."

İhracatın kesintiye uğramaması için başlattıkları temassız ihracat çalışmalarına ilişkin bilgi veren Pekcan, bu sistemle Habur Gümrük Kapısı'nda 1342 araçlık geçişe ulaştıklarını söyledi. Pekcan, şoför, konteyner veya dorse değişimine dayanan bu sistemi Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da uyguladıklarını, böylece kapıda oluşan 50 kilometrelik tır kuyruğunu bitirdiklerini bildirdi.

"İhracatta demir yolunun kullanımını artırmamız lazım"

Pekcan, bu dönemde, ihracatın kara yolu yanında demir yoluna da yönlendirilmesi çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demir yollarıyla yapılıyor. İran ile aramızda tampon bölge yok, orada sorunu Kapıköy'den demir yoluyla çözüyoruz. Bunu iki katına çıkarabilecek durumdayız ama hala iş dünyasından bize 'Gürbulak'ı da Esendere'yi de açın, Habur gibi yapın.' deniyor. Orada öyle bir imkanımız yok ama demir yollarını da iyi ve efektif kullanmak durumundayız. Şu anda 80 vagonla yani yaklaşık 160 tırlık günlük nakliyemiz var."

Orta Asya ve Avrupa için de demir yolunun daha fazla kullanılabileceğine işaret eden Pekcan, "Bunun kapasitesini artırmaya hazırız. İnsanlar biraz kara yolu alışkanlıklarından demir yollarına kaymalılar. Mesela Halkalı-Kapıkule hattımız var, yılda 35 bin 500 vagon. Onu hemen 50 bin vagona çıkabilecek durumdayız." dedi.

Pekcan, mart ayında ihracatı en çok etkilenen sektörlerin başında yüzde 31 ile otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin geldiğine dikkati çekerek, demir-çeliğin yüzde 23, elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya ve kimya sektörlerinin yüzde 17, makine ve tekstil, tekstil ham maddeleri sektörünün de yüzde 13 civarında etkilendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda esnaf için de önemli adımların atıldığını vurgulayan Pekcan, getirilen kredi öteleme, yeni kredi, çek ve sicil affı gibi imkanları anlattı.

Pekcan, TESKOMB ve Halkbank ile sürekli temas halinde olduklarını ve esnaftan sadece kimlik belgesi istendiğini belirterek, kalan tüm belgelerin bakanlığın Esnaf Bilgi Sistemi üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.

"Maske ulaşılabilir olacak"

Pekcan, Reklam Kurulunun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Reklam Kurulunun müşterek kararıyla savunmalarına bakılarak kesiliyor. Yani biz önümüze gelene ceza kesmiyoruz. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulunun toplantısı 14 Nisan'da yapılacak. Tekrarlarlarsa 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz."

Türkiye'nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek." diye konuştu.

Pekcan, 5 Mart'ta başlatılan Sanal Ticaret Akademisinde iç ticaret, dış ticaret ve girişimcilik olmak üzere 3 ayrı eğitim verdiklerini anımsatarak, şu anda akademide 12 bin kullanıcı olduğunu ve yaklaşık 600-700 kişiye de sertifika verdiklerini bildirdi.

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:38 Kaynak: AA

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