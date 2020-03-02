Ticaret Bakanı Pekcan: "Gürbulak'taki hain saldırıda bir personelimiz şehit oldu"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelin şehit olduğunu bildirdi. Pekcan, Twitter hesabından, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan araca yapılan hain saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelin şehit olduğunu belirten Pekcan, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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