Son Dakika › 3. Sayfa › Ticaret Bakanı Pekcan, 'Hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit oldu' - Son Dakika
Ticaret Bakanı Pekcan, "Hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit oldu"
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur" paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur" paylaşımında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personellerini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bakan Pekcan, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"