Ticaret Bakanı Pekcan, "Hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit oldu" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ticaret Bakanı Pekcan, 'Hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit oldu' - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, "Hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit oldu"

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur" paylaşımında bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur" paylaşımında bulundu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personellerini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bakan Pekcan, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Gürbulak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:45:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Pekcan, "Hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]