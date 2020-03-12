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Ticaret Bakanı Pekcan: "Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız." - ANKARA
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