Ticaret Bakanı Pekcan ihracatçılara yönelik yeni destek paketini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan ihracatçılara yönelik yeni destek paketini açıkladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ihracatçılara olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın "Stok Finansman Destek Paketi"ni devreye aldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan ihracatçılara yönelik yeni destek paketini açıkladı Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ihracatçılara olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın "Stok Finansman Destek Paketi"ni devreye aldıklarını bildirdi.

Bakan Pekcan, yazılı açıklamasında, Türk Eximbank'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde ihracatçılara, uygulanmasına yeni başlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı Türk lirası reeskont kredisinden Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla kullandırılan reeskont kredisine, kredi geri ödemelerinde süre uzatımından kredi azami vadelerinin uzatımına birçok finansman kolaylığı sağladığını anımsattı.

Bu desteklere ek olarak yeni bir finansman destek paketini de ihracatçıların hizmetine sunduklarını belirten Pekcan, "Kovid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni 'Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz. Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kredi TCMB kaynaklarından Türk lirası olarak kullandırılacak

Pekcan, bu kapsamda KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limitinin toplam 10 milyar lira olduğuna işaret ederek, kredinin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"KGF teminatıyla TCMB kaynağından Türk lirası olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Söz konusu kredi, TCMB kaynaklarından, azami 1 yıl vadeli ve Türk lirası olarak kullandırılacak. Kredi limiti, KOBİ'ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon lira olacak. Kredi, 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihlerindeki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak."

Türk Eximbank'ın aldığı tedbirler

Türk Eximbank'ın Kovid-19 salgın sürecinde aldığı tedbirlere de değinen Pekcan, uygulamaya alınan önlemleri şöyle sıraladı:

"TCMB kaynaklı TL reeskont kredisi 1 yıl vadeli olarak kullandırılmaya başlandı. TCMB kaynaklı döviz reeskont kredilerinin azami vadesi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Türk Eximbank ile KGF arasında yapılan yeni iş birliğiyle TL reeskont kredisi KGF teminatıyla da kullandırılmaya başlandı. Vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda TCMB kaynaklı krediler 3 ay, Türk Eximbank kaynaklı doğrudan kullandırılan krediler ve bankalar aracılığıyla kullandırılan krediler 6 ay uzatıldı. Kredilerin vade uzatımları akdi faiz yerine daha düşük oranlı cari faiz oranlarıyla yapıldı. İhracat taahhütlerinin kapatılma süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. İhracat taahhüt tutarlarında ve taahhüt cezalarında indirim yapıldı."

Pekcan, yılın 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre desteğini kredide yüzde 9, sigortadaysa yüzde 8 artıran Türk Eximbank'ın ihracatçılara toplam desteğini yıl sonunda 50 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, "Bu zorlu dönemde ihracatçılarımızın önünü açmaya ve finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan ihracatçılara yönelik yeni destek paketini açıkladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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