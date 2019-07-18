Ticaret Bakanı Pekcan: "İhracatımız ilk 6 ayda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama ciddi rakamlarda aşağı yönlü revize edilmektedir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama ciddi rakamlarda aşağı yönlü revize edilmektedir. Buna rağmen ihracatımız ilk 6 ayda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır" dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığının Söğütözü yerleşkesinde düzenlenen Türk Eximbank'ın 2019 yılı ilk 6 ay faaliyet değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesinde ihracatın önemine vurgu yaparak, "Ekonomik dengelenme sürecindeki ülkemizde ihracat ekonomimize çok önemli iki stratejik katkı sağlamaktadır. Bunlardan birisi ihracatımızın büyümeye katkısı, diğeri de dış finansmana katkısıdır. Sizin de bildiğiniz gibi bütün dünyada ticarette yavaşlama söz konusudur. Özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama ciddi rakamlarda aşağı yönlü revize edilmektedir. Buna rağmen ihracatımız ilk 6 ayda Cumhuriyet tarihi rekoru



kırarak 88,2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bunun dışında dış finansman ihtiyacımızda geçen senenin ilk 6 ayına baktığımızda dış ticaret açığımız 41,9 milyar dolarken, bu senenin ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak cereyan etmiştir. İnşallah, Temmuz rakamları açıklandığında bu dış ticaret açığının aşağı doğru gittiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Kısıtlı kaynaklarımızı ihracata yönlendirmeliyiz"



Türkiye'nin dış ticaret açığının giderek azaldığını söyleyen Pekcan, "Dış ticaret açığımız 28 milyar dolar azalmıştır. Ekonomik dengelenme sürecindeki ülkemiz için ne kadar önemli bir destek olduğunu tekrar etmemize gerek yok. Bunun dışında ihracatımız bu senenin ilk çeyreğinde büyümeye 12,2 puan destek vermiştir. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 4,1 olarak seyretmiştir. Dolayısıyla her iki alanda da ekonomimize ihracatımız çok ciddi destek sağlamaktadır. Bu tarihi katkılarında şüphesiz ihracatçılarımızın olağanüstü çabaları ve başarısı, Ticaret Bakanlığı olarak ortaya koyduğumuz çalışmalar ve Eximbank'ın ihracatçımızın yanında ihracat desteğidir. Şüphesiz sürdürülebilir ihracat, sürdürülebilir ihracat finansmanı gerektirmektedir" şeklinde konuştu.



"Hedef 20 şube 20 irtibat bürosu"



Dünya pazarında söz sahibi olmanın önemine de vurgu yapan Pekcan, "Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük sıkıntıları sermaye ve finansman ihtiyacıdır. Dolayısıyla kısıtlı kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendirmeli, ihracata yönlendirmeli ve dünya pazarında başarı sağlayıp gelir elde etmeliyiz. Bu bizim için bir zorunluluktur. Kalkınma alanında Türkiye'nin de reçetesidir" ifadelerini kullandı.



Türk Eximbank'ın 2020 hedefleri arasında 20 şube ve 20 irtibat bürosu olduğunu söyleyen Pekcan, "Türk Eximbank ihracatçılarımızın her zaman yanında olmuştur. Şu anda Eximbank ihracat alacak sigortası alanında Türkiye'de birinci sıradadır. Bankacılık sektöründe kredi büyüklüğü açısından sekizinci sırada, aktif büyüklüğü açısından da dokuzuncu sırada yer almaktadır. Ayrıca Eximbank, ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına finanse etmektedir. Eximbank'ın 16 şube ve 14 irtibat bürosu bulunmaktadır. Hedefimiz 2019 senesinin sonuna kadar bu sayıyı 20 şube 20 irtibat bürosuna çıkarmaktır" dedi.



"İhracatın tabana ve KOBİ'lere yayılmasında kararlıyız"



Eximbank hakkında istatistikler veren Pekcan, "2019'un ilk altı ayında Eximbank, nakit kredi desteği, sigorta ve garanti kapsamında 21,4 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. İlk altı ayda ihracatımızın yüzde 25,5'i de Eximbank tarafından finanse edilmiş bulunmaktadır. 2019'un ilk altı ayında gerek sendikasyon kredileri, gerek tahvil ihracatı, gerekse uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 2 buçuk milyar dolarlık bir fon sağlamıştır Eximbank. Bugün için ulaşılan ihracatçı sayısı 2019'un altıncı ay sonunda 11 bin 535'e yükselmiştir. Bu da yüzde 12'lik bir artışa tekabül etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın tabana ve KOBİ'lere yayılması konusunda kararlıyız. Bu kararlılık doğrultusunda da Eximbank'ın ihracat verdiği, çalıştığı firmaların içinde KOBİ oranının artışına da son derece önem veriyoruz. 2017'nin başında yüzde 53 olan bu oran yüzde 30 artışla yüzde 72'ye ulaşmıştır. Aynı zamanda bankanın son bir yıl içerisindeki kredili müşteri sayısı yüzde 8 artış göstermiştir. Sigortalı ihracatçı sayısı da yüzde 27 oranında artmış bulunmaktadır. Tıpkı ihracat performansımızdaki gibi Eximbank'ında ilk altı ayında çok başarılı bir performans sergilemiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



"KOBİ hedefimiz yıl sonuna kadar yüzde 75'e ulaşmak"



Ticaret Bakanlığının KOBİ'lere verdiği önem ve değerden bahseden Pekcan, Eximbank'ın da yıl sonuna kadar KOBİ'lere verdiği desteği yüzde 75'e ulaştırmak istediğini söyledi. Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak Eximbank'ın ihracatımıza farklı finansman kaynakları temin edebilmesi konusunda da yeni çözümler üreteceğimiz bir yıl olmasını istiyoruz. Türk Eximbank'ın 2019 sonu itibariyle hem nakit kredi desteği hem sigorta hem garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bunun dışında bu rakamın ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz. Firma sayısının da yıl sonu itibariyle 12 bin 500 ihracatçı firmaya ulaşmasını hedefliyoruz. KOBİ hedefimiz de yıl sonuna kadar yüzde 72'den yüzde 75'e ulaşmaktır" dedi.



"İhracatın desteklenmesinde Eximbank önemli bir yere sahip"



Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin ise, bu yıl uygulamaya alınacak yeni ürün ve programlar hakkında bilgi verdi. Gültekin, "Eximbank çok dinamik ve hızlı bir şekilde ihracatçılarını çözmeye çalışıyor. Sürekli ihracatçılarımızı dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. İhracat Türkiye'nin büyümesinde çok önemli bir paya sahip. İhracatın desteklenmesinde de Eximbank çok önemli bir paya sahip" diye konuştu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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