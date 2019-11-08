Son Dakika Haberleri: Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz

Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz

7 saat önce

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, devlet destekleri kasamında ihracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatçılara destek müjdesi verdi. Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.

KAÇAĞA GEÇİT YOK

Bakan Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık." diye konuştu.

"GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ GERİ GÖNDERDİK"

Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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