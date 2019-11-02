Ticaret Bakanı Pekcan: "İhracatta sağlanan bu rakamlar ve olumlu performans bizlere, ekonomimize ve...
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Ticaret Bakanı Pekcan: "İhracatta sağlanan bu rakamlar ve olumlu performans bizlere, ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:04 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "İhracatta sağlanan bu rakamlar ve olumlu performans bizlere, ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir."
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