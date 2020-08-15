Ticaret Bakanı Pekcan: "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini almayan işletmelerin 31 Ağustos'a kadar yetki belgesini alması gerekiyor"

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:01

Kaynak: AA

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