Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti
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Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti

45 dakika önce

Mersin Valilik binasından görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valilik binasından görüntü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması

Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti

Ruhsar Pekcan, Ali ihsan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:39 Kaynak: AA
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