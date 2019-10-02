Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti
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Mersin Valilik binasından görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:39 Kaynak: AA
Mersin Valilik binasından görüntü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması
Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.
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