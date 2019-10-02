Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması

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