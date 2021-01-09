Ticaret Bakanı Pekcan: "İngiltere ile imzalanan STA'nın bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "İngiltere ile imzalanan STA'nın bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum"

09.01.2021 13:09
Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) önemine işaret ederek, "STA'nın ikili ticaretimizin önündeki başlıca belirsizlikleri ve engelleri ortadan kaldıran ve gelecekteki ilişkilerimiz için sağlam temel oluşturan çok önemli bir...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) önemine işaret ederek, "STA'nın ikili ticaretimizin önündeki başlıca belirsizlikleri ve engelleri ortadan kaldıran ve gelecekteki ilişkilerimiz için sağlam temel oluşturan çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum." dedi.

Pekcan, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak, Türkiye-İngiltere arasında imzalanan STA anlaşmasına ilişkin mesajını paylaştı.

Pekcan, mesajında, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, İngiltere'nin, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olduğunun, aynı zamanda çok önemli ticaret ve yatırım ortağı olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasında STA'nın uzun çalışmalar ve görüşmeler sonucu imzalanmasından duyulan memnuniyeti dile getiren Pekcan, söz konusu anlaşmanın imzalanamaması halinde ihracatın yüzde 75'inin gümrük vergisine tabi tutulacağına dikkati çekti.

Pekcan, şöyle devam etti:

"İhracatçılarımız rekabetçi koşullarda Birleşik Krallık pazarına girmenin keyfini çıkarmaya devam edecek ve yüksek vergilerle karşılaşmayacak. STA'nın ikili ticaretimizin önündeki başlıca belirsizlikleri ve engelleri ortadan kaldıran ve gelecekteki ilişkilerimiz için sağlam temel oluşturan çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum."

ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına daha önce Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Antonio Vitorino, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, OECD Genel Sekreter Yardımcısı Ulrik Vestergaard Knudsen, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi uluslararası alanda önemli kişiler de katılmıştı.

Ruhsar Pekcan, İngiltere, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan: 'İngiltere ile imzalanan STA'nın bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum' - Son Dakika


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