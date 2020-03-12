Ticaret Bakanı Pekcan: "İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız." - Son Dakika
Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Pekcan: 'İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız.' - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız."

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız."

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
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