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Ticaret Bakanı Pekcan: "İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük...
Ticaret Bakanı Pekcan: "İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:42 Kaynak: İHA
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