Ticaret Bakanı Pekcan - İstanbul
1 saat önce
- Türk Eximbank-ICBC Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları İmzaların atılması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Türk Eximbank-ICBC Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreninde konuştu.
- Türk Eximbank- ICBC
Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın açıklamaları
İmzaların atılması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul
'da Türk Eximbank-ICBC Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:20 Kaynak: AA
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