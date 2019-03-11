Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan - İstanbul

Ticaret Bakanı Pekcan - İstanbul

1 saat önce

- Türk Eximbank-ICBC Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları İmzaların atılması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Türk Eximbank-ICBC Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreninde konuştu.

- Türk Eximbank- ICBC Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreni
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları
İmzaların atılması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Türk Eximbank-ICBC Orta Vadeli Kredi Anlaşması İmza Töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Türk Eximbank, İstanbul, Ruhsar Pekcan, Güncel
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