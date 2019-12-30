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Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil,...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik"
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik"
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