Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil,... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil,...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik"

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik"

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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