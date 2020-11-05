Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."
05.11.2020 09:51
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."
Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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