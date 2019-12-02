Son Dakika Haberleri: TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1)
Son Dakika Güncel TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1) - Son Dakika

TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1)

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1), System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.

Görüntü dökümü:

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-Pekcan'ın açıklamaları


- İstanbul
Ruhsar Pekcan, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
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Son Dakika: Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu
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