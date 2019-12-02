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Ticaret Bakanı Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı (1)
7 saat önce
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:43 Kaynak: DHA
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.
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