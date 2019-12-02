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Ticaret bakanı pekcan kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı
6 saat önce
TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (2)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (2)
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