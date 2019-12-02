Son Dakika Haberleri: Ticaret bakanı pekcan kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Son Dakika Güncel Ticaret bakanı pekcan kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı - Son Dakika

Ticaret bakanı pekcan kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı

6 saat önce

TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (2)

TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (2)

Ticaret bakanı pekcan kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı

İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
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