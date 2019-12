Ticaret Bakanı Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Genel Merkezi'nde düzenlenen programda Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.

Bakan Pekcan, "IMF Çin eksenli ticaret savaşlarının 2020 yılında küresel ticaretine etkisinin 700 milyar Dolar olacağını öngörmekte. Küresel ekonomik görünüme dair uluslar arası kuruluşlarca yapılan tahminler ve öngörüler sürekli 2019 yılı boyunca aşağı revize edildi. Aynı şekilde Dünya Ticaret Örgütü de 2019'daki mal ticareti hacmini yüzde 4 büyümeyi öngördü ancak en son 2,6'ya ve şimdi de geçen haftalarda küresel ticaretin 1,2'ye düşmesini öngördü. Bizim 2017 yılındaki toplam ihracatımızın 893 milyon doları korumacılık önlemlerinden etkilenmekteydi. 2018'de bu rakam 7,2 milyar Dolar'a çıktı. 2019'da 11 milyar Dolar'a çıktı ve bazı muhtemel önlemlere baktığımızda bunun 14,4 milyar Dolar'a çıkması muhtemel." dedi.

Pekcan şöyle devam etti:

"Özellikle korumacılık önlemleri 2018'de Türkiye'ye karşı uygulanan önlemler, bazıları bütün dünya genelinde uygulanmakla beraber 48 adetken, 2019'da 53 adete yükselmiştir. Biz de bir taraftan ihracatçımızın haksız önlemelere maruz kalmaması için her platformda haklarını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye olarak biz her zaman çok taraflı adil bir serbest ticaretten yanayız. Bu düzeyde çalışmalarımızı devam ettirmeye çalışacağız. Ancak her olasılığı da göz önünde bulunmak zorundayız. Çok taraflı küresel ticaret sistemindeki işlevselliği göz önüne alarak Avrupa Birliği politikalarına da baktığımızda ikili ticaret anlaşmalarının ön plana çıktığını görüyoruz. Biz de ülke olarak ikili ticaret anlaşmalarına hassasiyetle yaklaşarak bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin güncellenmesi de ülke olarak önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Esasında yapılan bilimsel çalışmalarda hem Avrupa Birliği'nin yaptığı hem de ülkemizin yaptığı Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye'nin menfaatine olduğunu ortaya koymuştur. Biz de buna önem veriyoruz, hatta STK'larımızla paydaşları ile beraber bu süreci aktif olarak dahil olmaya davet ediyoruz. Gerek mevcut ticaret anlaşmalarımız kapsamını genişletip derinleştirmek ve gerekse yeni ülkelerle ikili ticaret anlaşmalar yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Bakan Pekcan, "Küresel ekonomi ve ticarette gözlenen zayıf performans, ülkemizi doğrudan etkileyen jeopolitik gelişmeler, Irak İran 'ın süreçleri, artan korumacılık önlemleri, Euro Dolar paritesindeki gerileme ve dünya genelinde emtia fiyatlarında ve ihracat fiyatlarındaki düşüşlere rağmen ülkemiz küresel ölçekli ihracat performansı açısından öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır. Bugün üçüncü çeyrek büyüme rakamlarımız açıklandı. Artık pozitife geçtik, 0,9 yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğimize inanıyoruz. Bunlar bizim için pozitif sinyaller ve geleceğe daha da umutla bakmamıza vesile olmaktadır. Kasım ayında ihracatımız 16 milyar 214 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam on bir ayda yakaladığımız dördüncü en yüksek ihracat rakamıdır. Kasım ayında ithalat rakamlarımız geçen sene Kasım ayına göre yüzde 11,44 artış ile 18 milyar 166 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İlk on bir aya kümilatif olarak baktığımızda geçen senenin ilk on bir ayına göre ithalatımız yüzde 11,29 oranında azalarak 190 milyar 229 milyon Dolar olmuştur." diye konuştu.

