Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu.
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu.

7 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı."

Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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