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Ticaret Bakanı Pekcan: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu.
7 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı."
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