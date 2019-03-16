Ticaret Bakanı Pekcan, Kırşehir'e Gelecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 20 Mart Çarşamba günü Ahiliğin Merkezi Kırşehir'e geliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 20 Mart Çarşamba günü Ahiliğin Merkezi Kırşehir'e geliyor.



Kırşehir'de Esnaf ve Sanatkarlara hitap edecek olan Pekcan'a TESK ile Kredi Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği yöneticilerinin de eşlik etmesi bekleniyor. 'Esnaf Buluşması' programı kapsamında Kırşehir'e gelmesi beklenen Bakan Ruhsar Pekcan'ın Ahiliğin merkezi Kırşehir'de tanıtım ve Ahiliğin yaşatılması çalışmalarına hız kazandırması hedefleniyor. Ekonominin kırılgan bir dönemden geçmesi ve Ticaret Bakanı Pekcan'ın Kırşehir ziyareti Ahi Teşkilatlanması ve esnaf buluşmaları kapsamında ticaret adamları tarafından önemle bekleniyor.



Ticaret Bakanı Pekcan'ın iş dünyasından gelmiş olması uzun yıllar DEİK ve Kadın Girişimciler gibi önemli platformlarda yöneticilik yapmış biri olmasının ticaret adamları tarafından sorunların anlatımı ve beklentileri yönetmesi açısından önemli görülüyor. - KIRŞEHİR

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