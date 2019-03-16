Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Kırşehir'e Gelecek

Ticaret Bakanı Pekcan, Kırşehir'e Gelecek

13 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 20 Mart Çarşamba günü Ahiliğin Merkezi Kırşehir'e geliyor.

Ticaret Bakanı Pekcan, Kırşehir'e Gelecek, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 20 Mart Çarşamba günü Ahiliğin Merkezi Kırşehir'e geliyor.

Kırşehir'de Esnaf ve Sanatkarlara hitap edecek olan Pekcan'a TESK ile Kredi Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği yöneticilerinin de eşlik etmesi bekleniyor. 'Esnaf Buluşması' programı kapsamında Kırşehir'e gelmesi beklenen Bakan Ruhsar Pekcan'ın Ahiliğin merkezi Kırşehir'de tanıtım ve Ahiliğin yaşatılması çalışmalarına hız kazandırması hedefleniyor. Ekonominin kırılgan bir dönemden geçmesi ve Ticaret Bakanı Pekcan'ın Kırşehir ziyareti Ahi Teşkilatlanması ve esnaf buluşmaları kapsamında ticaret adamları tarafından önemle bekleniyor.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın iş dünyasından gelmiş olması uzun yıllar DEİK ve Kadın Girişimciler gibi önemli platformlarda yöneticilik yapmış biri olmasının ticaret adamları tarafından sorunların anlatımı ve beklentileri yönetmesi açısından önemli görülüyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Kırşehir, Ruhsar Pekcan, Güncel
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