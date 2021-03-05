Son dakika haberi | - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi

05.03.2021 22:11

Son dakika haber... - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edildi.

- Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi

LEFKOŞA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Pekcan ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edildi. Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu. Bakan Pekcan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Pekcan ayrıca, KKTC ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme, yatırımların ve ürün çeşitliliğinin artırılmasının sağlanması ve ürünlerin sorunsuz ihracatına yönelik çalışma başlattıkların belirtti. İş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Pekcan, çalışmaları tamamladıktan sonra konu hakkında rapor sunacaklarını ifade etti. Bilişim, yenilenebilir enerji, organik gıda gibi alanlarda neler yapılabileceğini araştıracaklarını söyleyen Pekcan, Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin önemine değindi.

KKTC ile Türkiye arasındaki ticarete yönelik olmazsa olmazlarının ticaretin Türk lirası üzerinden yapılması olduğunu söyleyen Pekcan, TL kullanılmasının ihracatı artıracağını kaydetti.

KKTC Başbakan Ersan Saner ise Pekcan'ı ülkede görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Bakan Pekcan'a ve tüm heyete teşekkür etti. KKTC'yi ekonomik olarak ileriye taşımak hedefinde olduklarını söyleyen Saner, dünya ile rekabet edebilir bir noktaya ulaşmak istediklerini dile getirdi. Türkiye'nin başarılarının ortada olduğunu dile getiren Saner, tarımsal alanda gelir elde edilmesi ve ürünlerin Anavatan Türkiye'de de pazarlanması amacıyla ortak çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Saner, bilişim alanında izolasyon uygulanamayacağını ve bu alandaki projelerin önem taşıdığını söyleyerek, Türkiye ile bu alanda işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Sanayi bölgeleri konusunda Türkiye'nin bir marka olduğunun altını çizen Saner, işbirliği ve deneyimlerin paylaşılmasının KKTC'yi bu yönde cesaretlendireceğini belirtti.

Son dakika haberi | - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | - Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi - Son Dakika


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