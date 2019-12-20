Ticaret Bakanı Pekcan: "Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik."

Gümrük Birliği, Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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