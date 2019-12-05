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Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık."
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