Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye...

7 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık."

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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