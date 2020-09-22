Ticaret Bakanı Pekcan: "Kore'den somut adımlar bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kore ile dış ticaret açığı sürdürülebilir değil. Her iki ülkenin ticari ilişkilerini karşılıklı olarak kazan kazan prensibiyle sürdürebilmesi için Kore'den somut adımlar bekliyoruz. Koreli firmalardan Türkiye'ye daha fazla yatırım ve Türkiye'den daha fazla alım yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Kore Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya her iki ülkenin iş adamları da katıldı. Salgın nedeniyle küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Pekcan, Türkiye'nin bu dönemden en az hasarla çıkacağına dair temennisini de iletti. Negatif pazar şartlarına rağmen OECD'nin değerlendirme raporun hatırlatan Pekcan, Türkiye'nin ekonomik düşüşte pandemiden en az etkilenen, Çin ve Kore'den sonra, üçüncü ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Kore arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 6,7 milyar dolar olduğunu hatırlatan Pekcan, Türkiye'nin, Güney Kore ile ticaret hacmini arttırma amacında olduğuna değindi.

Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2013'te devreye girdiğini aktaran Pekcan, anlaşmalara çok değer verdiklerini söyledi. Pekcan, "Serbest Ticaret Anlaşması ilk devreye girdiğinde Türkiye'nin çok farklı beklentileri vardı. Kore 2019'da ithalatta Türkiye'nin 9'uncu büyük ortağı ancak ihracat yaptığımız ülkeler arasında 43'üncü sırada. Şu anki uluslararası ortamda Serbest Ticaret Anlaşmaları ve tercihli ticaret anlaşmaları sorgulanmakta. Ülkeler konu hakkında da kendi yerli sanayilerini koruma gerekçesiyle farklı tedbirlere başvuruyor. Böyle bir ortamda inanıyoruz ki Kore ile dış ticaret açığı sürdürülebilir değil. Her iki ülkenin ticari ilişkilerini karşılıklı olarak kazan-kazan prensibiyle sürdüre bilmesi için Kore'den somut adımlar bekliyoruz. Koreli firmalardan Türkiye'ye daha fazla yatırım ve Türkiye'den daha fazla alım yapmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, Güney Kore'den sadece ticaret alanında değil, yatırım alanında da çok yüksek beklentilerinin olduğuna değinen Pekcan, Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra bu beklentilerin karşılanmadığını ifade etti. Pekcan, "Anlaşmadan önce, 2012 yılına kadar toplam yatırım Kore'den Türkiye'ye 437 milyon dolar civarındaydı. Serbest Ticaret Anlaşmasından sonra ise 2013-2019 yılları arasında aynı düzeyde kaldı" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de ileri teknoloji yatırımları çekmek için 'İhtisas Serbest Bölge' modelinin hayata geçirildiğine işaret ederek, söz konusu ilk bölgenin de İstanbul'da belirlendiğin aktardı.

Pekcan, iki ülke arasında yapılacak ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasını da isteyerek, "Firmalarımızı ikili ticarette mümkün olduğunca ulusal para birimlerini kullanmaya teşvik etmeliyiz" diye konuştu. - ANKARA