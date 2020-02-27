Son Dakika › Güncel › Ticaret Bakanı Pekcan, 'Koruyucu maskelere fahiş fiyatlar uygulandığına dair gelen ihbarları... - Son Dakika
Ticaret Bakanı Pekcan, "Koruyucu maskelere fahiş fiyatlar uygulandığına dair gelen ihbarları...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona Virüs ihtimaline karşı alınan önlemler arasında yer alan koruyucu maskelerle ilgili paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona Virüs ihtimaline karşı alınan önlemler arasında yer alan koruyucu maskelerle ilgili paylaşımda bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona Virüs ihtimaline karşı alınan önlemlerden biri olan koruyucu maskelerle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koruyucu maskelerin çok yüksek fiyatlara satıldığı iş yerlerine yönelik şikayetlerin değerlendirildiğini söyleyen Pekcan, yaptığı paylaşımda, "Korona Virüsü sebebiyle yurt içinde koruyucu maskelere fahiş fiyatlar uygulandığına dair gelen ihbarları değerlendiriyor, ilgili firmalardan savunmalarını alıyoruz. Şikayetlerinizi Alo 175'e başvurarak ya da HFA mobil uygulamasından ulaştırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika Twitter'ı çalkalayan iddia: Oyuncu Alparslan Özmol, koronovirüsten öldü Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu