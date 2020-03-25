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Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisini kaldırdık"
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisini kaldırdık"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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