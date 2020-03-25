Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisini kaldırdık"

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Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı

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