Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Maalesef ikili ticaret hacmimiz dengesiz bir yapıya sahiptir"
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Maalesef ikili ticaret hacmimiz dengesiz bir yapıya sahiptir"

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Pekcan: Maalesef ikili ticaret hacmimiz dengesiz bir yapıya sahiptir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:33 Kaynak: AA
Japonya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Ruhsar Pekcan, Güncel
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