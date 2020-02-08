Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi

16 dakika önce

Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi

Ruhsar Pekcan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:03 Kaynak: AA
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