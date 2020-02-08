Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi
16 dakika önce
Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:03 Kaynak: AA
Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi.
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