Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart Ayında Dış Ticaret Açığımız Yüzde 67,3 Düşüşle 1 Milyar 966 Milyon...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart ayında dış ticaret açığımız yüzde 67,3 düşüşle 1 milyar 966 milyon dolara inmiştir".
Ticaret Bakanı
Pekcan: "Mart ayında dış ticaret açığımız yüzde 67,3 düşüşle 1 milyar 966 milyon dolara inmiştir". - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:05 Kaynak: İHA
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Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi
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