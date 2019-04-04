Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart Ayında Dış Ticaret Açığımız Yüzde 67,3 Düşüşle 1 Milyar 966 Milyon...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart Ayında Dış Ticaret Açığımız Yüzde 67,3 Düşüşle 1 Milyar 966 Milyon...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart ayında dış ticaret açığımız yüzde 67,3 düşüşle 1 milyar 966 milyon dolara inmiştir".

Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart ayında dış ticaret açığımız yüzde 67,3 düşüşle 1 milyar 966 milyon dolara inmiştir". - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:05 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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