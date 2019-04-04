Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart Ayında İthalatımız, Yüzde 17,81 Azalışla 18 Milyar 299 Milyon Dolar...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Ticaret Bakanı
Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:58 Kaynak: İHA
Merkez Bankası, Fiyat Gelişmeleri Raporunu Açıkladı
Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi
İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor