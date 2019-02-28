Ticaret Bakanı Pekcan: "Müteahhitlerimiz Cesareti ve Tecrübesi ile Tüm Dünyada Büyük Başarılar...

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 67. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Müteahhitlerimiz cesareti ve tecrübesi ile dünyada çok büyük başarılara imza attı.

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 67. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Müteahhitlerimiz cesareti ve tecrübesi ile dünyada çok büyük başarılara imza attı. Bakanlık olarak, TMB ile bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz verimli işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.



Türkiye Müteahhitler Birliğinin uluslararası ödüllü binasında düzenlenen 67. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu, hükümet, yabancı misyon, bürokrasi ve iş dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün'ün ev sahipliği yaptığı resepsiyonda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abduqader da yer aldı. Bakan Pekcan, "Müteahhitlik sektörümüz, yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde imza attıkları eserlerle ülkemizi gururlandırmaktadır. Sektörümüzün bugünlere gelmesine ülkemizin en aktif ve en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Müteahhitler Birliği çok önemli katkılar sunmuş ve sunmaktadır. Bu vesileyle Türkiye Müteahhitler Birliğinin 67. kuruluş yıl dönümünü de değerli başkanım nezdinde tebrik ediyorum" dedi.



Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Müteahhitler Birliğinin uzun süredir yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Pekcan, "Çok önemli organizasyonlara birlikte ev sahipliği yaptık. Japonya başta olmak üzere İngiltere ve Kore'de son derece verimli temaslarımız oldu. Tanzanya ve Kenya'ya heyet ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Libya tarafıyla görüşmeler iyi gidiyor. Tekrar büyük montanlı işler almaya başlayacağız. Irak'ta çifte gümrük sıkıntısından sonunda kurtulduk. Artık Irak'ta kaybettiğimiz pazarı yeniden almak için yeni bir eylem planı hazırlayacağız. En kısa zamanda Irak'a heyet göndereceğiz" diye konuştu.



"Müteahhitlerimiz cesareti ve tecrübesi ile büyük başarılar kazandı"



Bakan Pekcan şöyle devam etti:



"Müteahhitlerimizin cesareti ve tecrübesi, insanımızın teknolojiye ve farklı kültürlere uyum sağlama kabiliyeti sayesinde müteahhitlik sektörümüz çok büyük başarılara imza atmıştır. Bakanlık olarak, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüze yönelik tüm çalışmalarımızda TMB ile bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz verimli işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum."



"67'nci yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"



Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ise, Türkiye'de çok az kurumun başarabildiği 67'inci yaşa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Müteahhitler Birliği hem konumu, hem köklü geçmişiyle sektöre öncülük ederek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.



1972 yılında Libya'yla başlayan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk müteahhitlerin bugün dünyada bir marka haline geldiğini anlatan Yenigün, "67 yılda 123 ülkede tam 380 milyar dolarlık 9 bin 600 projeye imza atanların tamamına yakını Türkiye Müteahhitler Birliği üyesidir. Abilerimiz 26 Ocak 1952'de kendi deyişleriyle bir nevi 'Don Kişotluk' yaparak başladıkları macerada bugün sektörümüzü ekonomimizin lokomotifi haline getirmişlerdir" diye konuştu.



Yenigün şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz 10 yılda 250 milyar dolar tutarında proje üstlenen sektörümüzün, gelecek 10 yılda 118 üyemizle 350 milyar dolarlık yeni proje yapacağımıza inanıyoruz. Sizlerle beraber, Hükümetimizle beraber, özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunu başaracağımıza inanıyoruz."



Gecede konuşmaların ardından 67'nci yıl pastası Ticaret Bakanı Pekcan, TMB Başkanı Yenigün ve eski TMB Başkanı Erdal Eren tarafından birlikte kesildi. Resepsiyona TMB Başkanvekilleri Hüseyin Arslan, Burak Talu, sektörün duayenleri Ali Kantur, Erdal Eren, Erhan Boysanoğlu, Gönül Talu, TMB Yönetim Kurulu üyeleri Başar Arıoğlu, Deha Emral, Süheyla Çebi Karahan da katıldı. - ANKARA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı

İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Bakanlık Tekli Eğitime Geçişte Çalışmalarını Hızlandırdı, 40 Bin Yeni Derslik Geliyor