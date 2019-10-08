Ticaret Bakanı Pekcan: Net ihracatımızın büyümeye katkısı devam edecek
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Hükümet olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Hükümet olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:36
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