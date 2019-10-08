Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: Net ihracatımızın büyümeye katkısı devam edecek
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: Net ihracatımızın büyümeye katkısı devam edecek

Ticaret Bakanı Pekcan: Net ihracatımızın büyümeye katkısı devam edecek

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Hükümet olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan: Net ihracatımızın büyümeye katkısı devam edecek, System.String[]

Ticaret Bakanı Pekcan, "Hükümet olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Ruhsar Pekcan, Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:36 
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