Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan Ocak 2019 İhracat Rakamlarını Açıkladı (1)

Ticaret Bakanı Pekcan Ocak 2019 İhracat Rakamlarını Açıkladı (1)

21 dakika önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Ocak 2019 ihracat rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan Ocak 2019 İhracat Rakamlarını Açıkladı (1), System.String[]
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Ocak 2019 ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Ocak ayında Özel Ticaret Sistemine göre ihracatımız yüzde 5.93 artış ile 13 milyar 171 milyon dolar, Ocak ayında Özel Ticaret Sistemine göre ithalatımız yüzde 27 oranında azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel Ticaret Sistemine göre ithalatımız Ocak ayında yüzde 26,87 düşüşle 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi
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