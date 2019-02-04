Ticaret Bakanı Pekcan Ocak 2019 İhracat Rakamlarını Açıkladı (1)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ocak 2019 ihracat rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ocak 2019 ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Ocak ayında Özel Ticaret Sistemine göre ihracatımız yüzde 5.93 artış ile 13 milyar 171 milyon dolar, Ocak ayında Özel Ticaret Sistemine göre ithalatımız yüzde 27 oranında azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel Ticaret Sistemine göre ithalatımız Ocak ayında yüzde 26,87 düşüşle 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.



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Gökhan CEYLAN/ ANKARA

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