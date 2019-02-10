Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Operasyonlar Sonucu Hallerde Satılan Sebze ve Meyve Fiyatlarında Ciddi...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Operasyonlar Sonucu Hallerde Satılan Sebze ve Meyve Fiyatlarında Ciddi...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görülmeye başlandı.

Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görülmeye başlandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Güncel
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