Ticaret Bakanı Pekcan: "Operasyonlar Sonucu Hallerde Satılan Sebze ve Meyve Fiyatlarında Ciddi...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görülmeye başlandı.
Ticaret Bakanı
Pekcan: "Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görülmeye başlandı."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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