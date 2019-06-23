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Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.
Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.
Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Beykoz, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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