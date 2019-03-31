Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Oyunu Kullandı

Ticaret Bakanı Pekcan, Oyunu Kullandı

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Oyunu Kullandı, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.


Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.

Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.

Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, herkesin demokratik hakkını kullandığını belirterek, "Bu seçimlerin huzurlu, mutlu, sağlıklı ve barış içinde geçmesini diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel İstanbul'umuza da, memleketimize de, milletimize de..." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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