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Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak."
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