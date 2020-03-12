Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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