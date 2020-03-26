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Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiş olup bu firmalar hakkında toplam 9 milyon 147 bin 31 TL idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiş olup bu firmalar hakkında toplam 9 milyon 147 bin 31 TL idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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