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Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u maskede haksız fiyat artışı nedeniyle...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u maskede haksız fiyat artışı nedeniyle toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:32 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u maskede haksız fiyat artışı nedeniyle toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldı."
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