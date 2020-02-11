Ticaret Bakanı Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni bir rekora imza atıldığını belirterek, "Bu ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapılarında kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermediklerini vurguladı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin daha önce İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1,7 ton uyuşturucuyla Türkiye havalimanlarındaki en yüksek miktarlı uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdiğini hatırlatan Pekcan, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza atıldığını bildirdi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni bir rekora imza atıldı. Şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kilogram uyuşturucu, ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu. Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum."

"Gübre" dediler, esrar çıktı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da yakalamaya ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi yapıldı. İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı bir tır riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Gübre cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tırda şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Burada yapılan aramada, narkotik dedektör köpeklerin araçta bulunan bazı çuvallara tepki verdiği görüldü. Bu çuvallar araçtan indirilerek açıldı. Yapılan incelemede 213 çuval içinde 2 ton 70 kilogram esrar bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 124 milyon 220 bin lira olduğu belirlendi.

Tırın yabancı uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

2 ayrı operasyonda da esrar ele geçirildi

Ayrıca, İpsala Gümrük Kapısı'nda riskli görülen bir diğer tırda yapılan aramada, rulo saç yüklü aracın dorsesinin ön duvarında zula tabir edilen gizli bölme tespit edildi. x-ray taraması sonrasında araçta yapılan incelemede gizli bölmeye saklanmış 289 şeffaf poşette 306 kilogram esrar ele geçirildi.

Söz konusu yakalamalardan bir gün önce de yine Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yabancı uyruklu bir sürücü idaresindeki otomobilde dedektör köpeklerle arama yapıldı. Şüpheli aracın yedek lastiğine gizlenmiş halde 4,6 kilogram esrar bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Trakya'daki gümrük kapılarında peş peşe gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, biri rekor olmak üzere toplam 142 milyon 702 bin lira değerinde 2 ton 380 kilogram esrar ele geçirilmiş oldu.