Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'da

(AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Romanya ile ticaret hacmimiz, 2018 yılında 6,3 milyar dolara yükselmiştir, bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz.

BÜKREŞ - (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Romanya ile ticaret hacmimiz, 2018 yılında 6,3 milyar dolara yükselmiştir, bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. İkili ticaret hacminin en kısa sürede 10 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.



Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Romanya Başbakanı Vasilica Viorica Dancila ile görüştü. Görüşmede, mevcut ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, yeni iş birliği olanakları ve Türkiye-AB ilişkileri de ele alındı.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk işadamları Derneği TİAD organizasyonunda gerçekleşen İş Forumu'na başta Bakan Ruhsar Pekcan olmak üzere Romanya Ticaret ve İş Geliştirme Bakanı Stefan Radu Oprea, Romanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mihai Daraban, DEİK Başkan yardımcısı Mithat Yenigün, DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, TİAD Başkanı Güven Güngör ve iki ülke iş dünyası temsilcileri katıldı.



Bakan Pekcan iş forumunda yaptığı konuşmada, Türkiye – Romanya ilişkilerinin bugünkü seviyesine ulaşmasında iki ülkenin iş insanları ve yatırımcılarının çok büyük katkısının bulunduğunu söyledi.



Yapılan görüşmeler neticesinde ticari bağların daha da ivme kazanacağını ifade eden Pekcan, Romanya'nın AB Dönem Başkanlığını üstlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Pekcan, Romanya'nın dönem başkanlığında Türkiye'nin stratejik hedefi olan tam üyelik süreci ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında somut desteği olacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin Balkanlarda en çok ihracat gerçekleştirdiği ve en yüksek ticaret hacmine sahip ülkenin Romanya olduğunu bildiren Pekcan, "Romanya ile ticaret hacmimiz 2018'de 6,3 milyar dolara yükselmiştir, bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz.Bu rakamın en kısa sürede 10 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek genel nitelikli gerek belli sektörlere odaklı iş ve yatırım forumlarını düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor." dedi.



Türkiye'den Romanya'ya 7,5 milyar dolar yatırım gerçekleştiğini aktaran Pekcan, "Daha sağlıklı, kalıcı ve ticari ilişkileri tesis etmek için karşılıklı yatırımları daha üst seviyelere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Pekcan,Türkiye'de Romen yatırımcılar için pek çok alanda önemli olanakların bulunduğunu aktararak, Türkiye'nin dünyadaki en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.



Pekcan, "Rumen iş adamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya, Türk iş adamlarını da Romanya'da yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.



"Üçüncü ülkelerde iş birliği yapabiliriz"



Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının dünyada önemli projelerin altına başarıyla imza attığına işaret eden Pekcan, Türk firmaların Romanya'da bugüne kadar yaklaşık 4,1 milyar dolar tutarında 172 adet proje üstlendiklerini bildirdi.



Romanya'nın kamu özel sektör ortaklığı projelerinde yasal altyapısını oluşturduğunu ve uygulamaya başladığını hatırlatan Pekcan, "Bu model ile Romanya'da daha fazla proje üstlenmekten de memnuniyet duyarız. Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları ile Romen iş dünyasının birlikte çok başarılı projeleri tamamlayacaklarını düşünüyoruz" dedi.



Pekcan, bugün Romanya Başbakanı Vasilica Viorica Dancila ile görüşmeleşinde de Türk ve Rumen firmaların üçüncü ülkelerde iş biriği yapma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.



"Romanya'nın desteğini önemli görüyoruz"



Önümüzdeki dönemde Romanya İş Ortamı Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Ştefan Radu Oprea ile birlikte Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısını ve JETCO Toplantısını gerçekleştirecekleri bilgisini veren Pekcan, Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin daha fazla gecikme olmaksızın başlatılması ve sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için AB Dönem Başkanı da olan Romanya'nın desteğini çok önemli gördüklerini kaydetti.



İş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin bu sürece pozitif katkı sağlamak için seferberlik girişiminde bulunmaları gerektiğine inandığını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:



"AB üyelik sürecinde tek isteğimiz, Türkiye'ye karşı objektif olunması ve çifte standart uygulanmamasıdır. Türkiye'nin üyeliğinin getireceği ekonomik faydanın göz ardı edilmemesidir. Bu noktada, Romanya'nın desteğini çok önemsediğimizi ve AB Dönem Başkanlığı süreci de dahil olmak üzere somut katkılarını beklediğimizi vurgulamak isterim."



Romanya Ticaret ve İş geliştirme Bakanı Oprea ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin ticari anlamda stratejik partner olduğuna dikkati çekerek ikili ticari iş hacminin 10 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.



Romanya'nın Türk yatırımcılar için çekici bir ülke olarak kalmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Oprea, Rumen firmalarının da Türkiye'de ihalelere girmelerini desteklediklerini belirterek, Rumen iş insanlarının Türkiye'de enerji, petro kimya, elektronik eşya üretimi, otomotiv, gıda, inşaat malzemeleri ve turizm alanlarında yatırımlar yapılabilecek sektörler olduğunu ifade etti.



DEİK Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün ise yaptığı konuşmada son 30 yıl içinde mütehatlik olarak 4 milyar dolarlık projenin gerçekleştirildiği, direkt yatırım olarak ise 7 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleştirildiğini belirterek bu rakamları baz alıp iki ülkenin daha çok birbirine yakın olması gerektiğini ifade etti.



Bugün imzalanan JETKO mekanizmasının faaliyete geçirilmesi protokolünden Türk iş dünyası olarak büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Yenigün, Romanya'nın AB Dönem Başkanlığını çok önemsediklerini, mevcut gümrük birliğinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığını da ifade etti.



DEİK Türkiye – Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli ise Köstence limanındaki bürokratik sebeplerden dolayı durdurulan İstanbul-Köstence arasındaki Ro-Ro seferlerinin yeniden başlamasını talep etti.



Türkiye'nin PPP projelerinde en tecrübeli ve başarılı ülke olduğunu da belirten Süsli, Rumen iş insanlarını Türkiye'ye davet ederek "sadece biz Romanya'da gelip iş yapmayalım. Rumenler de Türkiye'de yatırım yapsın, PPP projelerine katılsınlar" dedi.



TİAD Başkanı Güven Güngör de Romanya'nın güven ve huzur ortamı içinde iş yapılabilecek en doğru ülke olduğunu belirterek istikrarlı bir şekilde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi konumunda bulunduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından iki bakan arasında JETCO İşleyiş Prosedür metni imzalandı.



İş forumunun ardından Bükreş'teki Türk şehitliğini ziyaret eden Bakan Pekcan burada anıta çelenk bırakıp anı defterini imzaladı.

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