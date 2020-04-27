Ticaret Bakanı Pekcan: "Sağlık kontrollerinde herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu şoförlerin, her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilecek" - ANKARA